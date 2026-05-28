La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda giovedì 28 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 28 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Preoccupata per Canfeza ed Ezra, Sare telefona a Mahir e lo informa della minaccia di Afet.
Mahir corre al porto per impedirne la partenza verso la Grecia, ma scopre che le due non sono mai partite.
Nel frattempo, grazie all’aiuto di un tassista, Canfeza ed Ezra trovano rifugio in un albergo, ma si trovano presto in difficoltà: i soldi iniziano a scarseggiare.
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