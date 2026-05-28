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Quarto Grado

ANTICIPAZIONI28 maggio 2026

Quarto Grado, le anticipazioni del 29 maggio

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 29 maggio su Rete 4
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Venerdì 29 maggio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, il caso di Garlasco: la consulenza della difesa di Andrea Sempio si è concentrata sull’impronta della scarpa a pallini, per dimostrarne l’incompatibilità con il piede del loro assistito.

A seguire, torna lo Speciale carceri: Francesca Carollo ha intervistato in esclusiva Fabio Savi, uno dei fratelli della Banda della Uno bianca, condannato all’ergastolo per i reati che il gruppo criminale commise tra Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994.

Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

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