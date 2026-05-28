La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 29 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit convince Zehra a iniziare un percorso di terapia e agisce segretamente per far felici gli altri figli.
Attraverso Metin, Halit fa iscrivere Erim a una nota scuola di musica. Nel frattempo, convince il titolare del bar in cui lavora Lila ad assumere nuovamente Yigit. In azienda, Kerim fa del suo meglio per ottenere la fiducia di Halit.
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