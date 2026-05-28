Sila è convinta che Asaf l’abbia tradita e che sia complice del suo rapitore, ma in realtà qualcuno sta tramando nell’ombra alle sue spalle.

Nel frattempo, Asaf torna a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale, mentre Afet e Ferman iniziano a sospettare che abbia un ruolo nella scomparsa di Sila.

Alla villa, Cabir è furioso, ma una telefonata inaspettata di Sila è destinata a cambiare tutte le carte in tavola.

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