Nella nuova puntata di venerdì 29 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Asaf torna a casa dopo il ricovero in ospedale.
Sila è convinta che Asaf l’abbia tradita e che sia complice del suo rapitore, ma in realtà qualcuno sta tramando nell’ombra alle sue spalle.
Nel frattempo, Asaf torna a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale, mentre Afet e Ferman iniziano a sospettare che abbia un ruolo nella scomparsa di Sila.
Alla villa, Cabir è furioso, ma una telefonata inaspettata di Sila è destinata a cambiare tutte le carte in tavola.
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