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Racconto di una notte

SERIE TV28 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 29 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda venerdì 29 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 29 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Asaf torna a casa dopo il ricovero in ospedale.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 29 maggio

Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Sila è convinta che Asaf l’abbia tradita e che sia complice del suo rapitore, ma in realtà qualcuno sta tramando nell’ombra alle sue spalle.

Nel frattempo, Asaf torna a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale, mentre Afet e Ferman iniziano a sospettare che abbia un ruolo nella scomparsa di Sila.

Alla villa, Cabir è furioso, ma una telefonata inaspettata di Sila è destinata a cambiare tutte le carte in tavola.

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