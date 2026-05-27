Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La nuova puntata di Be My Sun shi ne ( Ada Masali ), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 29 maggio.

Batu si presenta nell’ufficio della madre di Poyraz e mette in atto un piano diabolico insieme a lei.

Intanto Haziran, ormai pronta a lasciare l’isola, ha un ripensamento. Quando si ritrova faccia a faccia con Poyraz, Haziran trova il coraggio di mettere in chiaro i propri sentimenti.

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