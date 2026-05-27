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Be My Sunshine

SERIE TV28 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 29 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 29 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 29 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 29 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Batu si presenta nell’ufficio della madre di Poyraz e mette in atto un piano diabolico insieme a lei.

Intanto Haziran, ormai pronta a lasciare l’isola, ha un ripensamento. Quando si ritrova faccia a faccia con Poyraz, Haziran trova il coraggio di mettere in chiaro i propri sentimenti.

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