Dentro la Notizia torna sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco con le ultime notizie sul caso. Ospite della diretta di mercoledì 27 maggio Angela Taccia, avvocato difensore di Andrea Sempio , che dichiara: "Cambia un elemento centrale perché per il nostro consulente Chiara non si è difesa. Secondo il medico legale che ha fatto la perizia, la tipologia di ferita permetterebbe di capire che non c'è stata difesa né attiva né passiva".

Nel corso della diretta, l'avvocato Taccia commenta anche le parole dette da Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, durante la puntata di Dentro la notizia del 26 maggio. Lovati ha dichiarato che non avrebbe mai portato Sempio all'atteso interrogatorio in Procura del 6 maggio, durante il quale sono emerse delle nuove intercettazioni. "Lo sapete che nutro affetto e stima per l'avvocato Lovati - dice Angela Taccia a Dentro la notizia - però le strade si sono divise. Quello che dice non mi interessa. Lovati è stato il mio mentore, ok, ma non siamo gemelli siamesi, possiamo anche pensarla diversamente".