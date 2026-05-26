CRONACA 26 maggio 2026

A Dentro la notizia torna a parlare l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che commenta le ultime news sul caso di cronaca legato alla morte di Chiara Poggi

A Dentro la notizia, le ultime notizie sulla nuova inchiesta legata al delitto di Garlasco. Nel corso della puntata di martedì 26 maggio torna ospite in trasmissione Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio. Dopo aver riascoltato alcuni audio delle intercettazioni di Sempio, Massimo Lovati commenta: "Rapporti con Sempio a tu per tu non ne ho mai avuti. Io non parlavo mai con lui. Non possiamo fare i processi ai pensieri perché altrimenti finiamo tutti in galera. Chi di noi non ha pensato male di una persona? Sono documenti irrilevanti, è il pensiero di una persona". Riguardo alle indagini sul delitto di Garlasco, Lovati aggiunge: "Indagine pilotata? Io non lo so, non ne ho idea. Sulla Procura di Pavia non ho né fiducia né sfiducia".

Massimo Lovati

Riguardo il discusso scontrino del parcheggio che avrebbe fornito un alibi ad Andrea Sempio nelle ore in cui si sarebbe consumato il tragico assassinio di Chiara Poggi, Massimo Lovati dichiara: "Questo scontrino, chi l'ha fatto o no l'ha fatto, mi sembra una cosa completamente irrilevante. Non c'entra chi l'ha fatto, c'entra chi l'ha presentato e perché lo ha presentato. L'excusatio non petita non entra nell'aula di tribunale. Il giudice Vitelli definisce la questione dello scontino una curiosità, non si potrebbe definire in altro modo".