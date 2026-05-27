İlhan Şen , 38 anni, è tra i protagonisti de L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı ), la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dal 29 maggio, tutti i venerdì in prima serata, e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. İlhan Şen veste i panni di Serhat Yılmaz , erede di una delle famiglie più potenti di Urfa, è anche un affermato chirurgo a Istanbul.

İlhan Şen è un attore ed ex modello turco, nato il 19 dicembre 1987 a Šumen, in Bulgaria, da una famiglia di origine turca. Quando aveva circa due anni, la sua famiglia fu costretta a emigrare in Turchia, dove crebbe a Istanbul. Prima di diventare attore, ha avuto una doppia vita da sportivo e da modello: da giovane ha giocato a basket e calcio, mentre a 17 anni ha iniziato a sfilare, vincendo nel 2009 il titolo di Miglior modello della Turchia e successivamente quello di Miglior modello d'Europa.

Si è laureato in ingegneria edile presso l'Università Tecnica di Yıldız a Istanbul, prima di dedicarsi completamente alla recitazione. Il suo debutto televisivo risale al 2018 con la serie storica Mehmed: Bir Cihan Fatihi, ma la vera svolta arriva nel 2021 con Love, Reason, Get Even, per la cui serie ha vinto l'Altın Objektif Award 2021 come Miglior attore in una serie di commedia romantica.

L'Erede, la trama della serie turca

Al centro della storia c'è Serhat, un chirurgo di successo che vive a Istanbul e ha costruito la sua vita lontano dalla casa d'origine. Un giorno è costretto a tornare nel suo paese natale, intrappolato tra il passato e le sue radici, e si ritrova al centro di una faida tra due famiglie rivali.

La sua esistenza viene sconvolta da un matrimonio imposto, strumento per preservare la pace tra i clan: se il matrimonio non si realizza, scoppierà una guerra di sangue. Serhat si ritrova quindi diviso tra due donne, Melek e Yıldız.

L'Erede, quando va in onda

L'Erede andrà in onda da venerdì 29 maggio in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE