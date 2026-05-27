Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda mercoledì 27 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir affronta duramente Afet, accusandola di aver manipolato lui e Sila, usandoli per i suoi interessi, e di aver rivelato a Selim il nascondiglio di Canfeza. Furioso, Mahir ordina a Afet di non interferire mai più neé nella sua vita né nella sua relazione con Canfeza.

Intanto, Afet raggiunge Ezra e Canfeza e impone loro di lasciare il Paese per sempre, convinta che sia l'unico modo per chiudere il vecchio debito di sangue ed evitare che Canfeza diventi sua nuora.

Nel frattempo, Mahir e Sila mettono in scena una finta emergenza, dando il via a un nuovo piano.

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