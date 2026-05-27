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Racconto di una notte

SERIE TV27 maggio 2026

Racconto di una notte, la puntata del 27 maggio in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda mercoledì 27 maggio, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda mercoledì 27 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 27 maggio di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 23 maggio

Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Mahir affronta duramente Afet, accusandola di aver manipolato lui e Sila, usandoli per i suoi interessi, e di aver rivelato a Selim il nascondiglio di Canfeza. Furioso, Mahir ordina a Afet di non interferire mai più neé nella sua vita né nella sua relazione con Canfeza.

Intanto, Afet raggiunge Ezra e Canfeza e impone loro di lasciare il Paese per sempre, convinta che sia l'unico modo per chiudere il vecchio debito di sangue ed evitare che Canfeza diventi sua nuora.

Nel frattempo, Mahir e Sila mettono in scena una finta emergenza, dando il via a un nuovo piano.

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