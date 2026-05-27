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Be My Sunshine

SERIE TV28 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 28 maggio in streaming

La puntata del 28 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 28 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 28 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Haziran annuncia a Poyraz che il giorno seguente partirà per Tokyo. La ragazza ha ricevuto un’importante offerta di lavoro e chiede aiuto a Poyraz con i preparativi.

In realtà, Haziran cerca in ogni modo di farlo reagire e spingerlo a dirle di restare, ma Poyraz, pur soffrendo profondamente, sceglie di non trattenerla e resta in silenzio.

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