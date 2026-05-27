La puntata integrale del 28 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Haziran annuncia a Poyraz che il giorno seguente partirà per Tokyo. La ragazza ha ricevuto un’importante offerta di lavoro e chiede aiuto a Poyraz con i preparativi.
In realtà, Haziran cerca in ogni modo di farlo reagire e spingerlo a dirle di restare, ma Poyraz, pur soffrendo profondamente, sceglie di non trattenerla e resta in silenzio.
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