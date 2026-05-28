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La promessa

ANTICIPAZIONI28 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 29 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 29 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 maggio

Marta Costa (Ángela); Enrique Fortún (López) in una scena di La Promessa
Marta Costa (Ángela); Enrique Fortún (López) in una scena di La Promessa

Nella puntata di venerdì 29 maggio, Lope sfrutta il rifiuto di Federico verso le figure militari per evitare insieme a lui l’incontro con il capitano de la Mata, previsto a casa del duca de Carril.

Intanto, Ricardo e Pia convincono Cristobal a riassumere Santos.

Don Cristobal comunica a Petra che manterrà tutte le sue mansioni, sotto la sua stretta supervisione.

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