Scopriamo cosa succederà venerdì 29 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 29 maggio, Lope sfrutta il rifiuto di Federico verso le figure militari per evitare insieme a lui l’incontro con il capitano de la Mata, previsto a casa del duca de Carril.
Intanto, Ricardo e Pia convincono Cristobal a riassumere Santos.
Don Cristobal comunica a Petra che manterrà tutte le sue mansioni, sotto la sua stretta supervisione.
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