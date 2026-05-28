Biran Damla Yılmaz , 28 anni, è tra le protagoniste de L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı ), la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dal 29 maggio, tutti i venerdì in prima serata, e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Biran Damla Yılmaz veste i panni di Yıldız Kordağlı , nata nel giorno in cui la sua famiglia stipulò un accordo per il suo matrimonio con Serhat.

Biran Damla Yılmaz è nata il 28 giugno 1997 a Kocaeli, in Turchia. Ha 28 anni e ha iniziato la sua carriera televisiva sin da giovanissima, diventando volto noto grazie alla serie Kırgın Çiçekler e al film Mucize 2: Aşk. Il pubblico italiano la conosce principalmente per il ruolo di Kumru Yıldırım in Forbidden Fruit.

L'Erede, la trama della serie turca

La serie ruota attorno a due famiglie rivali di Urfa: gli Yelduran e i Kordağlı. La loro lunga faida si era conclusa con un accordo matrimoniale, ma la storia si riapre quando Serhat (İlhan Şen), brillante chirurgo che ha costruito una vita di successo a Istanbul lontano dalla sua terra natale, viene richiamato alle proprie radici.

Biran Damla Yılmaz interpreta Yıldız Kordağlı, figlia della famiglia Kordağlı, rivale storica degli Yelduran. Yıldız è il personaggio femminile antagonista che alimenta il triangolo amoroso al centro della serie.

L'Erede, quando va in onda

L'Erede andrà in onda da venerdì 29 maggio in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE