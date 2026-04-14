Alla fine della nona puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 14 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.
Ilary Blasi comunica al pubblico che le nomination del 14 aprile avranno un esito inaspettato e decreteranno il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Queste nomination sono per eleggere il primo finalista mentre in Casa pensano che siano delle normali nomination”.
Tutti i vip si posizionano su un casella numerata e solo una diventerà rossa. Lucia Ilardo sceglie la casella numero 9 e diventa immediatamente la prima vip al televoto.
Lucia fa partire una catena di salvataggi: chi rimarrà in fondo alla catena sarà il secondo vip al televoto. Antonella Elia non viene salvata da nessuno e finisce in nomination.
Al termine della puntata, tutti i vip esprimono il proprio voto in maniera palese. Solo Lucia Ilardo e Antonella Elia possono votare nel segreto del confessionale.
Sono quattro i vip in nomination che si sfideranno al prossimo televoto: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.
Nella prossima puntata del reality, il vip più votato diventerà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026.
Chi sarà il primo finalista?