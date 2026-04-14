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NOMINATION15 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le nomination del 14 aprile: chi sarà il primo finalista?

Al termine della nona puntata del GF Vip in onda il 14 aprile, ecco il risultato delle nomination per un televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione
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Alla fine della nona puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 14 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 14 aprile

Ilary Blasi comunica al pubblico che le nomination del 14 aprile avranno un esito inaspettato e decreteranno il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Queste nomination sono per eleggere il primo finalista mentre in Casa pensano che siano delle normali nomination”.

Tutti i vip si posizionano su un casella numerata e solo una diventerà rossa. Lucia Ilardo sceglie la casella numero 9 e diventa immediatamente la prima vip al televoto.

GF Vip 2026, chi sarà il primo finalista
GF Vip 2026, chi sarà il primo finalista

Lucia fa partire una catena di salvataggi: chi rimarrà in fondo alla catena sarà il secondo vip al televoto. Antonella Elia non viene salvata da nessuno e finisce in nomination.

Al termine della puntata, tutti i vip esprimono il proprio voto in maniera palese. Solo Lucia Ilardo e Antonella Elia possono votare nel segreto del confessionale.

Sono quattro i vip in nomination che si sfideranno al prossimo televoto: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Nella prossima puntata del reality, il vip più votato diventerà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026.

Chi sarà il primo finalista?

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