Alla fine della nona puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 14 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 14 aprile

Ilary Blasi comunica al pubblico che le nomination del 14 aprile avranno un esito inaspettato e decreteranno il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Queste nomination sono per eleggere il primo finalista mentre in Casa pensano che siano delle normali nomination”.

Tutti i vip si posizionano su un casella numerata e solo una diventerà rossa. Lucia Ilardo sceglie la casella numero 9 e diventa immediatamente la prima vip al televoto.