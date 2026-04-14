LA LITE 14 aprile 2026

Al GF Vip, Antonella Elia affronta i suoi antagonisti all'interno della Casa come Paola Caruso e Marco Berry

Dalle discussioni sul cibo a continui battibecchi nel corso degli ultimi giorni nella Casa, Antonella Elia e Paola Caruso si affrontano all'inizio della puntata di martedì 14 aprile del Grande Fratello Vip. "Io ho risposto a una provocazione che va avanti da tempo. Lei dice che gli prudono le mani. Poi ha sbattuto il cocco a terra. Un conto è parlare un altro è passare ai gesti. Io non sono venuta qui a mandare questo messaggio, non è questo che voglio insegnare a mio figlio. Molti limiti sono stati superati", inizia Paola Caruso che critica i comportamenti di Antonella.

Antonella risponde spiegando il fastidio che prova per la sua inquilina: “Sentire la sua voce dalla mattina alla sera, è isterica. Ha avuto un attacco di nervi perché le ho chiesto di divedere la bresaola. Non mi sto confrontando con Maria Teresa. Tu sei una rompiscatole patologica. Rompe dalla mattina alla sera”. Nicolò Brigante interviene nel confronto per dare ragione ad Antonella: “Anche tu hai toni aggressivi. Qualsiasi cosa si lamenta. Non puoi parlare con toni aggressivi”. Antonella Elia e lo scontro con Marco Berry Il confronto con Antonella Elia si allarga ad altri inquilini della Casa come Marco Berry. Nonostante un passato bacio tra i due, Antonella e Marco si sono duramente criticati a vicenda negli ultimi giorni. “È finito un amore”, risponde ironicamente Marco. Antonella Elia spiega il suo gesto di lanciare un cocco a terra: “Nessuno ci crede che i cocchi si aprono così, si spaccano a terra”.