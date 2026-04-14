Raimondo Todaro, la sorpresa del fratello Salvo: “Mi ha iscritto lui al primo casting"

Francesca Manzini crede di conoscere uno spasimante segreto, ma non sembra essere convinta dall’uomo misterioso. Francesca e Salvo iniziano a ballare quando Raimondo Todaro scopre che l’uomo è suo fratello e corre ad abbracciarlo.

“È vero che sei diventato famoso grazie a tuo fratello?", chiede Ilary Blasi. "Al primo casting mi ha iscritto lui. Alla fine mi ha preso per disperazione e l’ho accompagnato. Da quel momento è cambiata la nostra vita”, spiega il ballerino e coreografo.

Salvo racconta come sta vedendo suo fratello all'interno del reality: “Lo vedo come l’ho sempre visto. Il lato umano è il suo punto forte. La differenza sostanzialmente è che lui non fa mai a vedere quando sta male mentre qui non ha modo di nascondersi. Fuori non l’ho mai visto piangere".

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