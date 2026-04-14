"Volete parlare? Fatelo voi! Volevano che io fossi il loro strumento per andare contro Antonella o Adriana. In questa folle conflittualità tra me, Antonella e Adriana loro ne hanno tratto beneficio sempre. Si cambia strategia".
Con queste parole, Alessandra Mussolini ha spiegato in un confessionale del Grande Fratello Vip che cambierà radicalmente il suo atteggiamento verso Antonella Elia e Adriana Volpe.
Nonostante accesi scontri e dure critiche, le tre donne decidono di unire le forze per contrastare le presunte strategie degli altri inquilini. Alessandra, Antonella e Adriana accusano molti uomini della Casa di essere "comodini" e non intervenire nei momenti opportuni.
Raimondo Todaro sembra deluso da questa decisione di Adriana: “Da Adriana non me l’aspettavo. Da parte tua mi sento deluso”. “Ci siamo rese conto che quando c’è un problema, come tra Antonella e Paola, ci sono tutti che accendono il fuoco invece di calmarlo e godono dell’accaduto”, risponde Adriana.
Alessandra Mussolini accusa Marco Berry e altri inquilini di istigarla a parlare contro Antonella mentre loro resterebbero in silenzio in diverse situazioni: "Abbiamo aperto gli occhi. La nostra era una conflittualità sincera, ma loro godevano mentre noi ce ne dicevamo di tutti i colori. Una volta che io stavo zitta, loro mi hanno cominciato a dire parla contro di Antonella".
"Non devo essere strumento di altri. Se voglio dire qualcosa contro Antonella o Adriana lo dico io", conclude Alessandra.