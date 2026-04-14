Nonostante accesi scontri e dure critiche , le tre donne decidono di unire le forze per contrastare le presunte strategie degli altri inquilini. Alessandra, Antonella e Adriana accusano molti uomini della Casa di essere "comodini" e non intervenire nei momenti opportuni.

Con queste parole, Alessandra Mussolini ha spiegato in un confessionale del Grande Fratello Vip che cambierà radicalmente il suo atteggiamento verso Antonella Elia e Adriana Volpe .

"Volete parlare? Fatelo voi! Volevano che io fossi il loro strumento per andare contro Antonella o Adriana . In questa folle conflittualità tra me, Antonella e Adriana loro ne hanno tratto beneficio sempre. Si cambia strategia ".

Raimondo Todaro sembra deluso da questa decisione di Adriana: “Da Adriana non me l’aspettavo. Da parte tua mi sento deluso”. “Ci siamo rese conto che quando c’è un problema, come tra Antonella e Paola, ci sono tutti che accendono il fuoco invece di calmarlo e godono dell’accaduto”, risponde Adriana.

Alessandra Mussolini accusa Marco Berry e altri inquilini di istigarla a parlare contro Antonella mentre loro resterebbero in silenzio in diverse situazioni: "Abbiamo aperto gli occhi. La nostra era una conflittualità sincera, ma loro godevano mentre noi ce ne dicevamo di tutti i colori. Una volta che io stavo zitta, loro mi hanno cominciato a dire parla contro di Antonella".

"Non devo essere strumento di altri. Se voglio dire qualcosa contro Antonella o Adriana lo dico io", conclude Alessandra.

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