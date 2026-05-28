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Dentro la Notizia

CRONACA28 maggio 2026

Garlasco, Cataliotti sulla consulenza psichiatrica per Sempio: "Una vivisezione della sua psicologia"

A Dentro la Notizia in collegamento l'avvocato Liborio Cataliotti per commentare gli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco
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Dentro la Notizia torna sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco con le ultime notizie sul caso. Nel corso della puntata di giovedì 28 maggio viene data in diretta un'ultim'ora: la Procura di Pavia ha disposto per Andrea Sempio una perizia psichiatrica per valutare "le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere". In una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si apprende anche che è stato nominato consulente tecnico il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra.

A commentare a caldo la notizia, in collegamento con Gianluigi Nuzzi l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti: "Crediamo sia doveroso prima confrontarci sui fatti e le relative prove e poi valutare la personalità del soggetto. Se l'impronta dovesse rivelare che l'assassino non è Sempio perché mostrificarlo ancora di più sottoponendolo, davanti all'opinione pubblica, a quella che è una vivisezione della sua psicologia. Prima le prove del fatto poi tutto il resto".

Garlasco, Liborio Cataliotti interviene a Dentro la notizia
Garlasco, Liborio Cataliotti interviene a Dentro la notizia

Riguardo la consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia per Andrea Sempio, Liborio Cataliotti aggiunge: "Leggo questo come un segno di debolezza, sorprendente in quanto tempistica".

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