Dentro la Notizia torna sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco con le ultime notizie sul caso. Nel corso della puntata di giovedì 28 maggio viene data in diretta un'ultim'ora: la Procura di Pavia ha disposto per Andrea Sempio una perizia psichiatrica per valutare "le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere". In una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si apprende anche che è stato nominato consulente tecnico il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra.

A commentare a caldo la notizia, in collegamento con Gianluigi Nuzzi l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti: "Crediamo sia doveroso prima confrontarci sui fatti e le relative prove e poi valutare la personalità del soggetto. Se l'impronta dovesse rivelare che l'assassino non è Sempio perché mostrificarlo ancora di più sottoponendolo, davanti all'opinione pubblica, a quella che è una vivisezione della sua psicologia. Prima le prove del fatto poi tutto il resto".