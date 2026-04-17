L'alleanza tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe emersa nel corso della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip 2026 sembra essere solo un ricordo. La diretta di venerdì 17 aprile, infatti, inizia con un confronto-scontro tra le tre vip. Dopo una discussione tra Alessandra e Adriana, gli animi all'interno della Casa si accendono definitivamente quando Mussolini accusa Elia di non parlare con nessuno e di mettere in atto una sorta di mutismo selettivo.