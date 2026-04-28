Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 28 aprile, viene annunciato il nome del quinto concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.
Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso sono i concorrenti in nomination. I prime due concorrenti a salvarsi sono Alessandra e Marco.
Successivamente, Ilary Blasi legge il verdetto del televoto: Paola Caruso è la concorrente meno votata dal pubblico e viene eliminata.
"Va bene così. Ma l'aspettavo. Ho deciso di entrare qui, con un percorso mio, senza maschere. Non ho mai giocato qua, magari non ho capito le dinamiche. Sono contenta perché non ho rimorsi", dichiara Paola Caruso dopo aver saputo il verdetto del televoto.
Paola Caruso diventa così la quinta eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.