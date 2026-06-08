Dentro la Notizia aggiorna i telespettatori sulle ultime notizie riguardo il caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.
Una morte ancora inspiegabile dopo oltre cinque mesi dall'inizio delle indagini. I test tossicologici avrebbero rivelato tracce di ricina nel sangue di Sara e Antonella.
A Dentro la Notizia parla l'infermiere che ha assistito Antonella Di Ielsi durante il suo primo accesso al pronto soccorso il giorno di Natale: "Camminava, rispondeva, collaborava con i sanitari. Antonella lamentava il mal di pancia e lo stato di malessere in cui stava; ci aveva riferito di questo famoso pasto in cui aveva consumato i frutti di mare. Lei ci parlava, si muoveva, andava in bagno da sola. Il marito, Gianni Di Vita, non aveva nulla, stava bene. Credo che nessun sanitario al mondo poteva immaginarsi un finale di questo tipo".
L'infermiere che ha rilasciato l'intervista a Dentro la Notizia non è stato ancora sentito dagli inquirenti, ma verrà sentito nei prossimi giorni.
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