A Dentro la Notizia parla l'infermiere che ha assistito Antonella Di Ielsi durante il suo primo accesso al pronto soccorso il giorno di Natale: "Camminava, rispondeva, collaborava con i sanitari. Antonella lamentava il mal di pancia e lo stato di malessere in cui stava; ci aveva riferito di questo famoso pasto in cui aveva consumato i frutti di mare. Lei ci parlava, si muoveva, andava in bagno da sola. Il marito, Gianni Di Vita, non aveva nulla, stava bene. Credo che nessun sanitario al mondo poteva immaginarsi un finale di questo tipo".



L'infermiere che ha rilasciato l'intervista a Dentro la Notizia non è stato ancora sentito dagli inquirenti, ma verrà sentito nei prossimi giorni.



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