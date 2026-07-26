Selim e Ceylan litigano violentemente in auto: Ceylan cerca di prendere il volante, Selim non accosta. L'auto va fuori controllo e si verifica un grave incidente.

Dopo l'incidente, Ceylan scompare. Nessuno sa dove sia. La famiglia è in allarme.

Selim seppellisce un corpo in un luogo isolato e tutto lascia intendere che sia proprio quello di Ceylan. Selim si presenta poi da Asaf e Ferman raccontando una storia alternativa: Ceylan lo avrebbe schiaffeggiato e se ne sarebbe andata con una borsa di soldi. Questa versione serve a coprire ciò che è realmente accaduto?

La risposta è nella prossima puntata di Racconto di una notte, in onda domenica 2 agosto su Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

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