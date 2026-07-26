Racconto di una notte, il riassunto del 26 luglio

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 26 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Canfeza decide di chiudere i rapporti con suo padre.
Sevde scopre di essere incinta e Afet scopre la verità grazie a un video compromettente.
Mahir confessa a Canfeza di aver mentito su Kürsat, mentre, dopo l'incidente in auto con Ceylan, Selim cerca di occultare un corpo senza vita.
Nel frattempo, Efsane cerca una nuova casa e Selim racconta che Ceylan è fuggita con i suoi soldi.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 26 luglio su Canale 5.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google