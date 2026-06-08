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Be My Sunshine

SERIE TV09 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 10 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 10 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 10 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 10 giugno

Beril Pozam (Idil) in una scena di Be My Sunshine
Beril Pozam (Idil) in una scena di Be My Sunshine

Idil vuole fare ingelosire Batu e decide di architettare un piano. Cosa farà Idil?

Il risultato, però, ha degli effetti indesiderati: si ingelosisce anche Biricik e decide di raggiungerli per spiarli.

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