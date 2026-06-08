Ospiti nella casa di Latif, Ayten e Aliye cercano di gestire una situazione delicata.

Con il supporto di Zeynep, Aliye contatta amici e conoscenti di Poyraz e Haziran, chiedendo loro di mantenere il massimo riserbo e di non rivelare ai due ciò che sta accadendo sull'isola.

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