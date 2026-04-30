"Non ho dichiarazioni da farvi. È inutile che venite qui a seguirmi". Alberto Stasi mantiene il silenzio di fronte alla decisione della Procura di Pavia sul caso del delitto di Garlasco. A Dentro la notizia e TgCom24, l'uomo ribadisce: "Non ho dichiarazioni da farvi. È inutile che venite, perdete il vostro tempo".

I magistrati guidati dal procuratore Fabio Napoleone avrebbero indicato Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Negli anni precedenti, le indagini si erano concentrate su Alberto Stasi, condannato a 16 anni e attualmente in carcere.