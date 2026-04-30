"Non ho dichiarazioni da farvi. È inutile che venite qui a seguirmi". Alberto Stasi mantiene il silenzio di fronte alla decisione della Procura di Pavia sul caso del delitto di Garlasco. A Dentro la notizia e TgCom24, l'uomo ribadisce: "Non ho dichiarazioni da farvi. È inutile che venite, perdete il vostro tempo".
I magistrati guidati dal procuratore Fabio Napoleone avrebbero indicato Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Negli anni precedenti, le indagini si erano concentrate su Alberto Stasi, condannato a 16 anni e attualmente in carcere.
Secondo la nuova ricostruzione della Procura, Sempio avrebbe agito da solo nel corso di una lite con Chiara, dopo che la ragazza aveva respinto le sue avances sentimentali.
La caduta dell'ipotesi di "omicidio in concorso" aprirebbe alla possibilità di una revisione del processo per Stasi.
Andrea Sempio, dal canto suo, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, sostenendo di non aver mai avuto contatti personali, fisici o telefonici con Chiara Poggi, né di aver frequentato il suo stesso giro di amicizie. Avrebbe giustificato la possibile presenza del suo DNA in casa con la sua storica amicizia con Marco Poggi, il fratello della vittima.