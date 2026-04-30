La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda giovedì 30 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar confessa ad Arif che vorrebbe molto che tornasse all’università.
Durante lo scambio dei regali, Ceyda scopre che Raif le ha regalato un anello di fidanzamento.
Turbata, va a casa sua per restituirglielo e poi si confida con Bahar, dicendo di non sentirsi all’altezza del fidanzamento per la vita che ha vissuto.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.