Al Grande Fratello Vip Raul Dumitras si confronta con Francesca Manzini dopo la puntata di martedì 28 aprile confidandole i suoi dubbi nati dalle incongruenze emerse nelle sue dichiarazioni: "Eri intimidita ma stavi al gioco"

Manzini ha infatti ammesso, una volta messa alle strette, di avere una relazione fuori dalla casa. I suoi coinquilini hanno espresso pareri contrari dopo questa scoperta, in quanto Francesca dall'inizio del programma si è dimostrata molto insicura affermando spesso: "Io non mi riesco ad avvicinare ad un uomo".

Parlando con Raul afferma: "Quando ami proteggi, tuteli e rispetti". Poi aggiunge:"Quando sono entrata qua mi sono comportata come se lui non fosse esistito". Ripete inoltre di aver sbagliato, gestendo male la situazione.