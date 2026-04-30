Al Grande Fratello Vip Raul Dumitras si confronta con Francesca Manzini dopo la puntata di martedì 28 aprile confidandole i suoi dubbi nati dalle incongruenze emerse nelle sue dichiarazioni: "Eri intimidita ma stavi al gioco"
Manzini ha infatti ammesso, una volta messa alle strette, di avere una relazione fuori dalla casa. I suoi coinquilini hanno espresso pareri contrari dopo questa scoperta, in quanto Francesca dall'inizio del programma si è dimostrata molto insicura affermando spesso: "Io non mi riesco ad avvicinare ad un uomo".
Parlando con Raul afferma: "Quando ami proteggi, tuteli e rispetti". Poi aggiunge:"Quando sono entrata qua mi sono comportata come se lui non fosse esistito". Ripete inoltre di aver sbagliato, gestendo male la situazione.
Francesca confessa, inoltre, a Raul di essere preoccupata della possibile reazione del suo ragazzo, che non vede da tempo, ma allo stesso tempo si dice convinta di non averlo perso: "Io sono sicura che se tolgo tutte le mie paure fuori lo ritrovo".
Raul continua a non capire la situazione nonostante la ragazza cerchi più volte di spiegare le ragioni dei suoi comportamenti e il disagio vissuto, legato alla paura che il compagno potesse fraintendere.
"Ho fatto tutto quello che poteva fare una donna innamorata", conclude Francesca Manzini.