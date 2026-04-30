Al Grande Fratello Vip continuano le tensioni fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini continuano.
Durante la cena, Antonella sbotta e le intima a stare zitta e di smettere di attaccare gli altri inquilini nel dietro le quinte. L'irritazione di Antonella verso i suoi coinquilini era già stata palesata nei giorni precedenti, ma raggiunge il suo apice durante la cena dopo alcuni commenti di Alessandra.
"Non posso avvelenarmi per quella", ribatte Mussolini in un secondo momento parlando con Renato, rifiutandosi di rientrare in casa, poi commenta: "Io non ce la posso fare".