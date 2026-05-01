La sentenza del Tribunale di Roma aveva escluso la necessità di un amministratore di sostegno per il critico d’arte a fine dicembre 2025, ma aveva disposto una perizia medica sulla sua capacità di compiere scelte straordinarie prevista per fine maggio 2026.

Secondo Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte , l'uomo avrebbe avuto bisogno di un amministratore di sostegno a causa delle sue condizioni di salute molto precarie.

Vittorio Sgarbi torna in pubblico a Ferrara: come sta?

A Ferrara, Vittorio Sgarbi arriva in compagnia della compagna Sabrina Colle, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, e della sorella Elisabetta.

Ai microfoni di Dentro la Notizia, Vittorio Sgarbi vuole rassicurare tutti sul suo stato di salute: "Sono felice di essere qui. Festeggerò qui il mio compleanno. Non sono preoccupato per la perizia. Sento tutti i giorni Evelina. Sto benissimo".

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