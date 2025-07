Roberto Ciufoli: "Sono stato operato per un tumore al rene"

L'attore e comico annuncia in un'intervista la diagnosi di tumore al rene: "Non avevo mai pensato potesse capitare a me. Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia"

Roberto Ciufoli ha subito un'operazione per un tumore al rene. A rivelarlo è lo stesso attore e comico, di 63 anni, in un'intervista. " Fortunatamente, era circoscritto, senza metastasi. Abbiamo optato per un intervento definitivo che eliminasse rene, uretere e linfonodi", ha detto Roberto Ciufoli a Benessere Magazine. L'attore e comico ha ammesso di aver "trascurato i campanelli d'allarme" prima di arrivare alla diagnosi.

Per quanto riguarda il suo stato di salute oggi, ha affermato: "A volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda. La malattia deve faticare per fermarmi, non ha campo facile. E poi sentivo comunque una responsabilità nei confronti di familiari e amici, per i quali dovevo essere forte e sereno. E così, alla fine, ero davvero il meno preoccupato di tutti. Del resto, ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi".

L'attore ha detto di sentirsi cambiato dopo la malattia: "Non mi ero mai posto il problema di potermi ammalare di tumore. Certo, ho parenti che hanno avuto un cancro, ma non avevo mai pensato potesse capitare a me. Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo, è una sensazione particolare".