La squadra mobile di Rimini avrebbe arrestato Luis Dassilva, principale sospettato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Le parole di Davide Barza, il consulente di Manuela Bianchi

A nove mesi dall'omicidio di Pierina Paganelli, le indagini segnano una svolta con l'arresto di Luis Dassilva. La squadra mobile di Rimini lo avrebbe arrestato all'alba, conducendo accertamenti nel garage e nell'appartamento che condivide con la moglie Valeria Bartolucci. Dassilva sarebbe stato trasferito nel carcere di Rimini.

Manuela Bianchi, nuora della vittima e persona informata sui fatti, sarebbe in questura per essere interrogata e raccontare la sua versione. Davide Barzan, il suo consulente, interviene a Pomeriggio Cinque News: "È molto dispiaciuta. Certamente non se l'aspettava. Manuela è molto tranquilla perché ha sempre detto la verità".

Valeria Bartolucci continuerebbe a difendere il marito, sostenendo che fosse con lei la sera dell’omicidio. La Procura, però, disporrebbe di un filmato che contraddirebbe il suo alibi: una telecamera avrebbe ripreso Dassilva vicino al luogo del delitto poco dopo la morte di Pierina Paganelli.

