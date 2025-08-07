Mediaset Infinity logo
Io sono Farah
SERIE TV
07 agosto 2025

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata dell'8 agosto

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda venerdì 8 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Io Sono Farah

Nella puntata di venerdì 8 agosto di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah rischia di essere rimpatriata.

Io sono Farah: cosa succede l'8 agosto

Farah viene caricata a forza sull'autobus che la porterà all'aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di ciò che sta succedendo. Da questo momento, ci sarà una corsa contro il tempo per impedire che l'autobus raggiunga l'aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 8 agosto su Canale 5

Una moglie bellissima va in onda sabato 9 agosto in prima serata su Rete 4

È morta a 84 anni Jane Etta Pitt, madre di Brad Pitt

