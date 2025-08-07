Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda venerdì 8 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella puntata di venerdì 8 agosto di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah rischia di essere rimpatriata.

Io sono Farah: cosa succede l'8 agosto

Farah viene caricata a forza sull'autobus che la porterà all'aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di ciò che sta succedendo. Da questo momento, ci sarà una corsa contro il tempo per impedire che l'autobus raggiunga l'aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

