La promessa, le anticipazioni dell'8 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 8 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 8 agosto, Maria Fernandez è protagonista di un sogno davvero particolare.
La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto
Rimasta di nascosto a dormire insieme a Jana, Maria fa un sogno che vede tutti i personaggi presenti a La Promessa. Qui, però, i membri della servitù diventano nobili, e i nobili membri della servitù.
