Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 8 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Jana Expósito, interpretata da Ana Garcés, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 8 agosto, Maria Fernandez è protagonista di un sogno davvero particolare .

La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto

Rimasta di nascosto a dormire insieme a Jana, Maria fa un sogno che vede tutti i personaggi presenti a La Promessa. Qui, però, i membri della servitù diventano nobili, e i nobili membri della servitù.

