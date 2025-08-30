Mediaset Infinity logo
Elisa - San Siro
Elisa - San Siro
MUSICA
30 agosto 2025

Elisa, il concerto evento di San Siro in esclusiva su Canale 5

Giovedì 11 settembre va in onda una grande festa della musica con tante sorprese e ospiti eccezionali

Giovedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5 il concerto evento di Elisa, per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Il live è una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il suo percorso: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l’impegno sociale sempre più marcato. A rendere l'evento ancora più unico momenti di pura connessione musicale pensati ad hoc per questa serata con ospiti d’eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Dardust e altre sorprese.

Elisa

E poi la scenografia: poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione del suo immaginario, dove luci, proiezioni e installazioni si intrecceranno per creare un racconto multisensoriale. L'evento segna non solo il traguardo artistico della cantante ma anche una dichiarazione d’intenti: fare musica su larga scala rispettando il nostro Pianeta. Cuore dell’evento, infatti, l’equilibrio tra spettacolo e consapevolezza ambientale: produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green. L'evento è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club. La regia è affidata a Luigi Antonini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

