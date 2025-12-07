Domenica 7 dicembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo . La prima puntata del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. In questa nuova edizione a torneo , in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte numerose novità. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocheranno alla scalata al milione in competizione tra di loro.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto la prima puntata

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo, sono Filippo, Michele e Valentina.

Filippo da Lucca è il terzo classificato ed è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Sceglie come "livello paracadute" (la vincita al di sotto della quale non si potrà più scendere) quello da 100mila euro. Filippo sbaglia la domanda da 150mila euro, ma riesce ad ottenere una vincita di 100mila euro. Vincerà il montepremi solo se non verrà raggiunto o superato dagli altri finalisti.

Michele da Torino è il secondo classificato nella prima fase e deve provare a raggiungere la vincita di Filippo. Posiziona il "livello paracadute" a 100mila euro. Dopo aver usato due aiuti nelle prime due domande, Michele sbaglia la risposta della quarta domanda.

Valentina da Roma, la prima classificata nelle qualificazioni, affronta la scalata. Valentina si ferma alla quarta domanda da 50mila euro.

È Filippo da Lucca a vincere la prima puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo portando con un montepremi di 100mila euro.

