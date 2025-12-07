Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA08 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata dell'8 dicembre in streaming

La puntata dell'8 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale dell'8 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama dell'8 dicembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin.

Prima di uccidersi insieme alla bambina, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della parte avversa. Questo porta la polizia a casa di Dilek, ma al loro arrivo Filiz e Mercan sono già fuggite.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video