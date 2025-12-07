La puntata integrale dell'8 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin.
Prima di uccidersi insieme alla bambina, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della parte avversa. Questo porta la polizia a casa di Dilek, ma al loro arrivo Filiz e Mercan sono già fuggite.