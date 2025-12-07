La puntata integrale dell'8 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin.

Prima di uccidersi insieme alla bambina, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della parte avversa. Questo porta la polizia a casa di Dilek, ma al loro arrivo Filiz e Mercan sono già fuggite.

