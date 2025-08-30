La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 30 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 30 agosto

Siamo all'alba di una nuova udienza del processo, ma Ilker sembra sparito nel nulla. Ela, nel frattempo, comunica al suo avvocato e ai suoi genitori di aver ricordato gli eventi della notte in cui è stata aggredita. I famigliari di Ela sono convinti che con la testimonianza della ragazza tutto finirà per il meglio, ma l'assenza ingiustificata di Ilker fa temere che sia fuggito. Ilker, in effetti, era sul punto di imbarcarsi su un aereo e andarsene, ma all'ultimo minuto decide di presentarsi in aula.

Ela comincia la sua testimonianza, e, per la sorpresa di tutti, afferma che, sì, Ilker l'ha colpita con una sedia, ma non è stato lui a continuare il pestaggio. La ragazza, infatti, è stata aggredita in un secondo momento, quando Ilker si era allontanato dalla casa, e non ha visto in faccia il suo aggressore. È tuttavia convinta che non si tratti di Ilker perché il secondo aggressore non aveva tatuaggi sul braccio.

