Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 8 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 8 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 agosto
La madre di Lal e Cem ha un infarto e viene ricoverata in ospedale: Alihan, Halit e Yildiz si precipitano per avere notizie.
Yildiz, intenta a sistemarsi nella nuova casa, cerca un modo per estorcere denaro a Halit e pagare il ricatto di Sengul.
Leggi anche
SERIE TV
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity
FILM
Una moglie bellissima va in onda sabato 9 agosto in prima serata su Rete 4
Una moglie bellissima va in onda sabato 9 agosto in prima serata su Rete 4
LUTTO
È morta a 84 anni Jane Etta Pitt, madre di Brad Pitt
È morta a 84 anni Jane Etta Pitt, madre di Brad Pitt