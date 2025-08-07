Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
07 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 8 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 8 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 agosto

Ender in una scena di Forbidden Fruit
Ender in una scena di Forbidden Fruit

La madre di Lal e Cem ha un infarto e viene ricoverata in ospedale: Alihan, Halit e Yildiz si precipitano per avere notizie.

Yildiz, intenta a sistemarsi nella nuova casa, cerca un modo per estorcere denaro a Halit e pagare il ricatto di Sengul.

