Segreti di famiglia 2, la puntata del 15 luglio in streaming

La puntata del 15 luglio di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 15 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 15 luglio

Ilgaz è distrutto per aver ucciso Burak e l'ultima frase del ragazzo "chiunque può essere un assassino, anche lei", risuona costantemente nella mente del procuratore.

A questo dolore, misto a una sorta di stordimento, si aggiunge il fatto che manca un bossolo esploso durante l'inseguimento e l'uccisione di Burak. Più precisamente manca quello relativo al proiettile che Ilgaz avrebbe sparato in aria intimando a Burak di arrendersi, prima di ucciderlo.

Yekta, prendendo al volo l'occasione, intende sfruttare questo fatto per dimostrare che Ilgaz aveva premeditato di uccidere il ragazzo.

Pars crede alle parole di Ilgaz, per cui richiede che la scena del crimine sia ispezionata centimetro per centimetro, ma il proiettile non si trova.

Nell'ultima scena dell'episodio si vede il comandante Rafet che incontra l'avvocato Yekta in una bettola, e gli consegna il bossolo che tutti stanno cercando.

