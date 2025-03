Durante l'appuntamento di giovedì 20 marzo, Pomeriggio Cinque torna a occuparsi del caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino. Questa volta le telecamere della trasmissione di Canale 5 hanno intercettato il figlio della vittima Giuliano Saponi, il quale esclude un collegamento tra l'omicidio della madre e il suo incidente, avvenuto il 7 maggio 2023 e che lo ha costretto al ricovero in ospedale per 171 giorni. "Purtroppo quello che è successo a mamma penso che sarebbe successo lo stesso. Non credo che sia la stessa persona, o che se succedeva a me non sarebbe successo a lei. Io non la vedo in questo modo per il momento", è l'opinione dell'uomo. E di fronte all'ipotesi del ritorno a casa di Louis Dassilva, Giuliano risponde: "Perché non dovrei essere tranquillo a vivere accanto a lui? Lui è entrato in carcere a luglio dell'anno scorso, fino a quel periodo era stato il mio vicino di casa".

Le parole di Loris Bianchi sull'incidente di Giuliano

Parole in contrasto con questo dichiarato nell'intervista esclusiva rilasciata a Pomeriggio Cinque da Loris Bianchi: "Secondo noi l'incidente di Giuliano non è un incidente e può essere correlato con la morte della madre - aveva raccontato durante l'intervista proposta mercoledì 19 marzo - Appresa la notizia di quello che era successo a Giuliano io e mia sorella ci fiondiamo lì. Mentre lei parlava con le forze dell'ordine, io sono rimasto in attesa vicino allo scivolo e vedo che arriva su Louis. Gli dico che hanno trovato il corpo di Giuliano lì vicino, sostanzialmente morto, e lui ebbe una reazione chiamiamola di dispiacere perché imprecò e colpì la mia macchina, probabilmente perché era molto dispiaciuto, per mia sorella anche".

