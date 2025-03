Loris Bianchi sull'incidente di Giuliano Saponi: "Può essere legato all'omicidio di Pierina"

A Pomeriggio Cinque nuovo approfondimento sul caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino. Loris Bianchi ha rilasciato un'intervista esclusiva alla trasmissione condotta da Myrta Merlino, durante la quale ha parlato dell'incidente di Giuliano Saponi, figlio di Pierina. Il 7 maggio 2023 Giuliano è stato vittima di un misterioso incidente a causa del quale è finito in coma e ricoverato in ospedale per 171 giorni.

"Secondo noi l'incidente di Giuliano non è un incidente e può essere correlato con la morte della madre - dice Loris, che di recente è stato ascoltato dalla polizia stradale proprio in merito all'incidente di Saponi - Appresa la notizia di quello che era successo a Giuliano io e mia sorella ci fiondiamo lì. Mentre lei parlava con le forze dell'ordine, io sono rimasto in attesa vicino allo scivolo e vedo che arriva su Louis. Gli dico che hanno trovato il corpo di Giuliano lì vicino, sostanzialmente morto, e lui ebbe una reazione chiamiamola di dispiacere perché imprecò e colpì la mia macchina, probabilmente perché era molto dispiaciuto, per mia sorella anche. Mi è sembrata una reazione di una persona, come per dire 'Ci mancava anche questa, che a Manuela succedesse anche questa cosa'".

