Omicidio Pierina Paganelli, le immagini inedite del giorno del delitto

Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre a Rimini, si arricchiscono di nuovi dettagli grazie a delle immagini esclusive mostrate a Pomeriggio Cinque. Il principale sospettato, Louis Dassilva, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza poco dopo il delitto.

Le riprese mostrerebbero Dassilva prima alle 18:39 mentre scendeva la rampa del garage con tre borse e un'andatura zoppicante. Poco dopo, alle 19:26, sarebbe passato davanti a una farmacia senza apparente difficoltà nel camminare. Alle 22:16, sempre secondo le telecamere della farmacia, una sagoma maschile sarebbe stata ripresa mentre si dirigeva verso l'ingresso del condominio. Il corpo di Pierina Paganelli verrà trovato la mattina successiva, accoltellato 29 volte.

Manuela Bianchi a Pomeriggio Cinque: "Mai stata invidiosa di Valeria"

In un'intervista, Manuela Bianchi, nuora della vittima, smentisce le insinuazioni secondo cui avrebbe cercato di prendere il posto di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. "Non sono una ruba-mariti", afferma Manuela, respingendo le accuse. "Capisco la rabbia e il disgusto che Valeria possa avere nei miei confronti, ma non avrei mai voluto portare via suo marito". Manuela sottolinea che la priorità è trovare il vero colpevole: "Louis deve dimostrare la sua innocenza, e la cosa più importante è che si trovi la persona che ha fatto questa cosa orribile a mia suocera. Il resto è gossip".

Loris Bianchi, fratello di Manuela, difende la sorella e parla anche delle accuse che gli sono state rivolte, soprattutto per l'uso di psicofarmaci. "A me sono stati dati perché avevo subito traumi, non perché avessi tendenze omicide", chiarisce Loris. Ribadice inoltre il suo legame profondo con la sorella, affermando: "Mi sento di tutelarla come lei ha fatto con me".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE