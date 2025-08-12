Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
12 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 12 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 12 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 12 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cem è sempre più interessato a Zeynep e questo scatena la gelosia di Alihan.

Yildiz e Defne fanno partire per errore una diretta social mentre stanno criticando la manager di un locale. Quando scopre lo scandalo che è scaturito in rete, Halit reagisce duramente. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 12 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 12 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Chiara Bacci e Francesco Fasano insieme a New York

Amici

Chiara Bacci e Francesco Fasano insieme a New York

I due ballerini di Amici24 hanno pubblicato una foto insieme a Times Square

I due ballerini di Amici24 hanno pubblicato una foto insieme a Times Square

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposano

L'annuncio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposano

Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social

Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la storia d'amore

Coppie

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la storia d'amore

Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio

Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity