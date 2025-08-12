Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 12 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 12 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 12 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cem è sempre più interessato a Zeynep e questo scatena la gelosia di Alihan.
Yildiz e Defne fanno partire per errore una diretta social mentre stanno criticando la manager di un locale. Quando scopre lo scandalo che è scaturito in rete, Halit reagisce duramente. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
