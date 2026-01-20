Federica Brignone torna in pista: "I'm back"

Dopo 292 giorni dall'infortunio subito ad aprile, Federica Brignone è tornata in pista conquistando il sesto posto nel gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, a Bolzano. Prima della gara la campionessa azzurra, che ora assapora la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, aveva condiviso un video in cui aveva scritto: "I'm back", "Sono tornata".



Dopo essersi classificata al settimo posto a metà gara, l'atleta ha ottenuto un'ulteriore posizione durante la seconda manche per piazzarsi quindi al sesto posto finale.

Federica Brignone, la risalita dopo l'infortunio

Un mese fa, a dicembre, la 35enne aveva mostrato in un video sui social la sua prima discesa sulla neve, dopo la brutta caduta ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa. "Un grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile, a chi mi è stato vicino", aveva scritto.

Ad aprile 2025 Brignone era caduta durante la seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani 2025 riportando la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.



A un mese dall'infortunio avvenuto in Val di Fassa, Federica Brignone aveva raccontato in collegamento con Verissimo: "Ricordo un po’ tutto di quel momento. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi. Non ho ancora voluto rivedere la caduta. Non trovo il nesso nel farlo. Ho accettato di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così".