Federica Brignone torna sugli sci: “Un grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile”

Federica Brignone è tornata a sciare. La campionessa, 35 anni, ha mostrato in un video sui social la sua discesa sulla neve, dopo la brutta caduta ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa. "Scivolando verso valle, primi giorni sugli sci", ha scritto Federica Brignone come didascalia del filmato. E ha concluso con un ringraziamento speciale: "Un grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile, a chi mi è stato vicino".

Lo scorso aprile, Federica Brignone è caduta e si è infortunata durante la seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani 2025. La campionessa aveva riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.



In una recente intervista la mamma di Federica Brignone, Ninna Quario, aveva rivelato: "I medici mi avevano detto che Fede aveva la gamba staccata dal corpo e che rischiava seriamente di perderla. Ho visto solo una volta le immagini della sua caduta. Orribile, non le guardo più". Per quanto riguarda una possibile partecipazione della campionessa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Ninna Quario aveva detto: "Se si sentirà bene come prima sugli sci ci sarà".



A un mese dall'infortunio avvenuto in Val di Fassa, Federica Brignone aveva raccontato in collegamento con Verissimo: "Ricordo un po’ tutto di quel momento. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi. Non ho ancora voluto rivedere la caduta. Non trovo il nesso nel farlo. Ho accettato di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così".