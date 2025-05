Federica Brignone, il racconto dell'incidente: "Ricordo tutto, non ho fatto nulla di sbagliato"

In collegamento con Verissimo, la campionessa del mondo di sci parla della brutta caduta ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa

A un mese dall'infortunio avvenuto in Val di Fassa, la campionessa del mondo di sci Federica Brignone, 34 anni, parla del suo stato di salute in collegamento con Verissimo: "È passato un mese, ma è stato un mese super positivo per la risposta del mio corpo. Dopo la caduta, tutto ha funzionato molto bene. Io ora posso migliore un po' tutti i giorni. È stato un periodo che non mi aspettavo di vivere".

"Cosa ricordi del giorno della caduta?", chiede Silvia Toffanin. La campionessa di sci ripercorre cosa è accaduto durante la sua caduta avvenuta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani: "Ricordo un po’ tutto. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi".

Riguardo il suo percorso di riabilitazione, la campionessa aggiunge: "Non ho ancora voluto rivedere la caduta. Non trovo il nesso nel farlo. Ho accetto di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così".

"Mio fratello, che è anche il mio allenatore, è stato sotto shock. Lui ha visto tutto e si è reso conto che mi ero fatta male. È stata dura anche per lui", spiega Brignone.

La campionessa però non si perde d'animo e mostra tutta la sua grinta nel voler fissare i suoi prossimi obiettivi: "L’obiettivo di adesso sono le Olimpiadi di Milano-Cortina. Fare il massimo per tornare il prima possibile a stare bene. Primo obiettivo è camminare e far stare bene il mio osso. È difficile dare dei tempi di recupero precisi".