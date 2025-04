Federica Brignone, la foto dall'ospedale dopo l'incidente: "Questa volta l'ho fatta grossa"

"Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)": Federica Brignone affida ai social le prime parole dopo la brutta caduta avvenuta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa.

Il primo pensiero della campionessa, 34 anni, va ai soccorsi e al personale medico: "Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina".

"Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere", conclude Federica Brignone, fresca vincitrice della sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, oltre alle due coppe di specialità.

L'intervista a Verissimo di Federica Brignone

Domenica 6 aprile verrà trasmessa a Verissimo un’intervista a Federica Brignone. L’intervista è stata realizzata il giorno prima della brutta caduta della campionessa azzurra. Proprio per celebrare Federica e la sua grandissima stagione, augurandole una pronta guarigione e di vederla in breve tempo di nuovo sugli sci, Verissimo manderà in onda l’intervista.