Lily Collins, la foto con il marito Charlie McDowell e la figlia Tove Jane

Lily Collins con il marito Charlie McDowell e la figlia Tove Jane | Instagram: @lilyjcollins

Nella didascalia, Lily Collins scrive: "Cuori e pance pieni. Grati per la nostra piccola famiglia e per l'amore più dolce che abbia mai conosciuto. Buon Ringraziamento a te e ai tuoi cari...".

La nascita di Tove Jane è stata annunciata a inizio febbraio. "Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell", avevano scritto sui social Lily Collins e Charlie McDowell, ringraziando la loro madre surrogata e spiegando quanto fosse stato importante quel percorso per diventare genitori: "Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino. Ti amiamo fino alla luna e ritorno".

Anche Charlie aveva risposto ai commenti critici sulla maternità surrogata: "Grazie per tutti i gentili messaggi e per l’amore. Siamo felicissimi e immensamente grati. Per quanto riguarda i messaggi poco gentili sulla maternità surrogata e sul nostro percorso per avere un bambino: va bene non essere esperti di surrogacy; va bene non sapere perché qualcuno potrebbe aver bisogno di una surrogata per avere un figlio; va bene non conoscere le motivazioni di una madre surrogata, indipendentemente da ciò che si presume; e va bene anche dedicare meno tempo a diffondere parole di odio nel mondo, specialmente quando si tratta di una bellissima bambina che ha portato tanto amore nella vita delle persone".

Lily Collins e Charlie McDowell sono legati dal 2019 e si sono sposati nel 2021 in Colorado. "Non ho mai voluto essere la persona di qualcuno più di quanto voglia essere la tua, e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l'uno dell'altro, per sempre. Ti amo oltre ogni cosa. Non sono mai stata più felice di così", aveva scritto la protagonista della serie tv Emily In Paris nel giorno delle nozze, condividendo la loro felicità sui social.