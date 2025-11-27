Una delle più brillanti e magnetiche attrici di oggi, per la prima volta sabato 29 novembre a Verissimo, Benedetta Porcaroli.

Nata a Roma l'11 giugno 1998, Benedetta Porcaroli è un'attrice che si è fatta conoscere per il ruolo di Federica Ferraro nella serie TV Tutto può succedere e per aver interpretato Chiara Altieri nella serie Baby. Esordisce al cinema nel 2016 con il film Perfetti sconosciuti. Ha recitato al fianco di Vittoria Puccini nel film 18 regali.