Una delle più brillanti e magnetiche attrici di oggi, per la prima volta sabato 29 novembre a Verissimo, Benedetta Porcaroli.
Nata a Roma l'11 giugno 1998, Benedetta Porcaroli è un'attrice che si è fatta conoscere per il ruolo di Federica Ferraro nella serie TV Tutto può succedere e per aver interpretato Chiara Altieri nella serie Baby. Esordisce al cinema nel 2016 con il film Perfetti sconosciuti. Ha recitato al fianco di Vittoria Puccini nel film 18 regali.
Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento e il Premio Orizzonti come migliore attrice alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025 per il film Il rapimento di Arabella. È legata dal 2022 all'attore Riccardo Scamarcio.