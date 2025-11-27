Da anni ci tiene compagnia a Uomini e Donne e oggi è pronta a raccontarci una nuova consapevolezza. Sabato 29 novembre a Verissimo sarà ospite Gemma Galgani.

Nata a Torino il 19 gennaio 1950, Gemma Galgani cresce con il sogno di diventare ballerina e questa sua passione la conduce dietro le quinte del teatro. Dopo il diploma all’Istituto d’arte, inizia infatti una lunga gavetta che la porta a diventare direttrice del Teatro Alfieri di Torino, incarico che ricoprirà per circa 12 anni.

La sua vita cambia nel 2010, quando decide di mettersi in gioco come dama nel trono over di Uomini e Donne diventando una delle protagoniste più longeve e chiacchierate del programma, nota per la sua determinazione nella ricerca dell’amore, ma anche per gli scontri spesso accesi con Tina Cipollari.